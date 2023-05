Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Giuntoli ha già un accordo con la Juve e andrà a Torino. Credevo che Spalletti rimanesse a Napoli, mentre adeso anche lui è destinato ad andar via. Non è da escludere che il tecnico possa seguire il Ds a Torino. Non si può trattenere chi non vuole rimanere a Napoli. La squadra è andata avanti nonostante addii molto pesanti“.