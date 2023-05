Modugno: “De Laurentiis avrà già un piano B e un piano C, le sue parole si prestano a più versioni”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di mister Spalletti e delle parole di De Laurentiis. Queste le sue parole: “De Laurentiis da grande imprenditore, anche considerando Spalletti come suo allenatore, avrà già un piano B e un piano C, e lo stesso discorso vale anche per Spalletti. Spalletti da fine comunicatore in conferenza dice quello che ritiene opportuno. La società non ha ancora chiarito del tutto la situazione, quindi può darsi che glisserà ancora. Le parole di De Laurentiis si possono prestare a più versioni e vedremo se Spalletti vorrà dire la sua”.