Del Genio: “Le parole di ADL fanno capire che su Spalletti c’è un grande club, bisogna capire solo la squadra”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di mister Spalletti, che potrebbe in estate lasciare il Napoli. Queste le sue parole: “Se ne dicono tantissime sul futuro, direi anche troppe. Fa parte del gioco, è grazie a questo circo che guadagnano tanto e loro non si possono lamentare. Le parole di ADL sono chiare, quel tarpare le ali fa capire che su Spalletti c’è un grande club. Bisogna solo capire qual è il club. Non credo sia in Italia, quindi si dovrà capire sull’estero. In cerca di un allenatore dovrebbe esserci il Psg e forse anche il Liverpool. Vediamo se Spalletti riesce con le dichiarazioni a fare 0-0, ma le parole di ADL hanno sparigliato un po’”.