Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo che ha formato un grandissimo Napoli, potrebbe decidere di lasciare Napoli: ormai, si sa che la Juve vorrebbe puntare su di lui per ricostruire la squadra bianconera, ma non è così vicino al club.

Infatti, De Laurentiis avrebbe espresso a Giuntoli la possibilità di salutarlo e di lasciarlo libero solo in caso di offerta dall’estero, mentre non lo vorrebbe liberare per una diretta concorrente.

In tutto questo, ci sono due aspetti: il primo è che la Juve ha fretta e spinge perché Giuntoli si liberi il prima possibile, e non può aspettare il tira e molla tra il ds e De Laurentiis, considerando che la prossima stagione è una stagione incerta, dove ci potrebbero essere altre penalizzazioni.

Un altro aspetto è che alla corsa a Giuntoli si è aggiunta anche la Lazio; Lotito ha suggerito a Sarri di provare a prendere lui al posto di Tare, con cui il rapporto non è idilliaco.

Insomma, al momento, De Laurentiis non libera Giuntoli per un altro club italiano: vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Fonte: Calciomercato.it.