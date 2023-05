Atalanta-Verona – Le formazioni ufficiali del match delle 18. Zaffaroni si affida a Djuric in attacco, per la Dea c’è Muriel

Alle ore 18 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo si affrontato l’Atalanta di Gasperini e l’Hellas Verona di Zaffaroni, che cerca punti salvezza. Per la formazione bergamasca la Champions è ormai molto lontana, quasi impossibile riprendere la Lazio, che si trova a 7 punti di distanza. La formazione gialloblù ha invece bisogno di punti importanti in ottica salvezza, dove tutto è ancora da decidere, visto la parità di punti con lo Spezia. L’Atalanta si affida in attacco al danese Rasmus Hojlund, e alle sue spalle Luis Muriel e Mario Pasalic. Dall’altra parte Zaffaroni in attacco schiera Milan Djuric, e alle sue spalle Ngonge e Lazovic. Queste le formazioni ufficiali del match:

Atalanta – Sportiello; Toloi; Djimsiti; Scalvini; Zappacosta; De Roon; Koopmeiners; Maehle; Pasalic; Muriel; Hojlund

Hellas Verona – Montipò; Ceccherini; Hien; Cabal; Terracciano; Tameze; Suleman; Depaoli; Ngonge; Lazovic; Djuric