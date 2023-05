Ottavo posto solitario per il Monza grazie al successo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo: per la formazione di Palladino vittoria in rimonta grazie alle reti di Ciurria e Pessina. Il Sassuolo invece vede sfumare un punto che avrebbe mosso la classifica negli ultimi minuti di gara.

Questa la classifica aggiornata:

Napoli 83 (campione d’Italia)

Juventus 69

Inter 66

Lazio 65

Milan 61

Roma 59

Atalanta 58

Monza 52*

Torino 49

Fiorentina 49

Bologna 47

Udinese 46

Sassuolo 44*

Empoli 39

Salernitana 38

Lecce 32

Hellas Verona 30

Spezia 30

Cremonese 24

Sampdoria 18 (retrocessa in Serie B)

*(una partita in più)