Materazzi: “Ho un consiglio per De Laurentiis”

In un intervista a Il Mattino, Marco Materazzi ha parlato tra le altre cose anche del Napoli.

Ecco le sue parole: “Come mi è parsa Napoli in questi festeggiamenti? Conoscevo Napoli, ma non così. Ci sono stato tante volte ma bisogna fare quello che ho fatto stavolta per capire cosa sia questa città”.

Poi ha continuato: “L’ho girata, l’ho vissuta e ho capito cosa sia una gioia profonda. Il mio consiglio a De Laurentiis? Con Spalletti si deve aprire un ciclo. Se non si apre un ciclo con questa squadra, la grandezza di quello che è stato fatto viene un po’ sprecata. Non c’è scritto da nessuna parte che una città debba aspettare 33 anni per uno scudetto. Ovviamente non è detto che si riesca sempre, ma non provare ad aprire un ciclo e dare una continuità a questo progetto che si è dimostrato vincente sarebbe uno schiaffo a quello che è stato fatto”.