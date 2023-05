Jacobelli: “Non si conferma un allenatore con una PEC, Spalletti non si aspettava questo comportamento”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà della situazione del Napoli e del rinnovo di mister Spalletti. Il giornalista non trova giusto il confermare un allenatore attraverso una PEC prima di averlo incontrato a cena. Queste le sue parole: “Non si conferma un allenatore con una PEC, è una questione di stile. Si fa una cena non dopo averla mandata ma prima. Spalletti giustamente non si aspettava questo tipo di comportamento. La data cruciale per la Juventus è il 22 maggio, quando la Corte d’Appello Federale emetterà il nuovo verdetto. Una cosa sicura per i bianconeri è che ci sarà il nuovo Ds. Da Napoli arrivano voci di un Giuntoli sempre più vicino. Ma da Napoli sembra poter andare via anche Spalletti, e sarebbe una separazione clamorosa dopo quanto successo quest’anno con una stagione fenomenale.“