Ganz: “Mi aspettavo un exploit del Napoli, ma non così prepotente, hanno vinto con merito”

L’ex attaccante Maurizio Ganz ha parlato all’Aspria Charity Football all’Aspria Harbour Club. Tra i tanti temi trattati anche lo Scudetto del Napoli e l’attaccante azzurro Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Mi aspettavo un exploit del Napoli, ma non in modo così prepotente. Hanno vinto con merito il campionato, grande Spalletti. Io l’ho avuto a Venezia nel 2000 e si vedeva subito che apporto dava in campo e nello spogliatoio, bravi loro. Osimhen quest’anno ha sorpreso tutti. Non so se è il segna sempre lui, ma solo uno che segna tantissimo e che continuerà a farlo”.