Fedele: “La permanenza di Spalletti non fa bene a nessuno, deve andare via”

Durante Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele per parlare della situazione in casa Napoli.

Ecco le sue parole: “Luciano Spalletti potrebbe restar ancora in Campania? Ma non converrebbe a nessuno. Sapevo di una diversità di vedute su tutte con il presidente, non avevo dubbi; però le cose sono andate per il verso giusto e si è pensato solo a vincere. Ora come ora, la situazione è esplosa”.

Infine Fedele ha concluso: “Credo che a nessuno faccia bene una permanenza di Spalletti o di Giuntoli: meglio che vadano via. Meglio un arrivederci con stretta di mano che un addio con spargimento di sangue. Il Napoli ha fatto il suo percorso ed ha le idee chiare, ma Spalletti sta facendo le sue valutazioni ed è meglio separarci adesso senza rancori” .