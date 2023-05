CdS: “De Zerbi, ma non solo. I quattro nomi per sostituire Spalletti”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Roberto De Zerbi sarebbe in cima alla lista dei possibili sostituti di Luciano Spalletti. De Zerbi è stato un calciatore del Napoli per due anni, ha vissuto la gioia della promozione in serie A, ha avuto modo di conoscere l’ambiente con quel carico di stress che prima poteva condividere con la squadra L’opzione Mister X è sempre valida. Il presidente ama sorprendere tutti e che invece stavolta apparterrebbe esclusivamente a lui: a Brighton sta da re, schiodarlo non è semplice, forse persino impossibile, ma Adl ha il numero nell’agenda dell’iPhone e questo può essere sufficiente.

Però, conviene ricordarsene, tra le sue passioni c’è stato anche Gian Piero Gasperini, al quale fece un contratto (nel 2011) che rimase nel cassetto per il dietrofront di Mazzarri. La chiacchierata a Torino, casa del Gasp, in quel maggio rovente come questo, appassionò Aurelio De Laurentiis, gli aprì un mondo sulla difesa a tre e finì per abbattere i pregiudizi di quel tempo su un sistema che gli piaceva poco, quasi niente. Il resto è venuto dopo con l’Atalanta, il suo calcio abbagliante, quella faccia tosta esposta in qualsiasi condizione e in ogni stadio d’Italia e d’Europa, la capacità di prendersi i giovani e modellarli a propria immagine e somiglianza. Giovane è anche Vincenzo Italiano, 45 anni e i complimenti di DeLa anche nella domenica della festa scudetto.

Per non dimenticare infine Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale gli è sempre piaciuto, ha rappresentato un’epoca della Juventus, ha espresso una sua personalità dominante, ha le caratteristiche d’un vincente, ha padronanza delle situazioni, ha la tentazione di andare a sfi dare gli spigoli, ha quel che serve per dimostrare che niente deve cambiare, non ora che il Napoli andrà in giro con lo scudetto ad abbellirlo. Ha anche un profi lo economico di rilievo, si sa, ma questi sono i ragionamenti successivi, rientrano nelle dinamiche colloquiali che un manager, capitano d’industria con fatturato rilevante, sa aff rontare.