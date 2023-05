Zazzaroni: “Spalletti? Rapporto non eccezionale con ADL”

Queste sono le parole di Ivan Zazzaroni: “La PEC ha solo fatto traboccare un vaso fatto di rapporti non eccezionali. In questo momento, mi sembra lontano. Se fosse d’accordo con De Laurentiis e volesse rimanere, l’avrebbe detto. Dovendomi giocare una fiche, direi che andrà via. Sono un po’ scettico, non è un rovinare la festa, ma ti fa capire come sono arrivati allo scudetto, come se ci fosse una sorta di isolamento della squadra dalla società. Ciclo Napoli? Bisogna fare le scelte giuste. Chi può essere un allenatore per questo Napoli? De Zerbi piace molto a De Laurentiis, ma non ho idea, so che vuole rimanere in Inghilterra. Dionisi? Obiettivamente non è ancora da Napoli. Intanto c’è questo scudetto, quindi si parte da una situazione importante, gli altri non è che stiano benissimo.”