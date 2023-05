TMW – Pronto un biennale per blindare Osimhen: tutti i dettagli del contratto

Secondo quanto riportato dalla testata online Tutto Mercato Web, il Napoli sembrerebbe pronto a blindare il suo bomber. Victor Osimhen potrebbe restare. Se non dovesse arrivare la maxi cifra richiesta per vendere il ragazzo di Lagos, il contratto dovrebbe allungarsi per altri due anni con scadenza a giugno 2025 e aumento dell’ingaggio.

De Laurentiis ha pensato di inserire nella trattativa una clausola a ribasso. In questo modo, il nigeriano sarebbe più accessibile per le squadre più danarose d’Europa, ma potrebbe fare i suoi gol ancora in azzurro per almeno un altro anno.