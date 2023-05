Sosa: “Spalletti è stato più bravo di Pioli, vi spiego”

Roberto Sosa, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante a Sportitalia sul Napoli e su Spalletti. Ecco cosa ha dichiarato:

“Pioli, quest’anno, ha fatto fatica. Nelle competizioni che contavano come il campionato e la Champions, al di là del successo contro il Napoli, l’allenatore non ha mostrato di saper gestire al meglio le assenze. È una problematica che ha dovuto fronteggiare anche Spalletti, ma che la squadra è riuscita ad affrontare al meglio potendo contare proprio sull’identità di gioco. Fattore che, invece, in casa Milan non può dirsi una costante”.