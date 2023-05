Repubblica – De Laurentiis lascerà andare Giuntoli e Spalletti solo in un caso

C’è grande attesa per la conferenza stampa di oggi. Il presidente Aurelio De Laurentiis alle 12:30 presenterà il ritiro a Dimaro-Folgarida che si terrà dal 14 al 25 luglio. Si spera che il patron del Napoli possa rivelare qualche cosa sul futuro di Giuntoli o di Spalletti. Secondo quanto riportato da Repubblica, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di liberare i suoi “top player” così facilmente.

De Laurentiis lascerà andare Giuntoli e Spalletti soltanto se si convincerà che per loro sono finite le motivazioni a Napoli. La presentazione del ritiro in Trentino potrebbe non far trapelare nessuna novità, ma potrebbe servire al presidente per lanciare un messaggio chiaro ai due.