Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, presenterà il ritiro di Dimaro-Folgarida alle ore 12:30, sede ormai abituale del ritiro precampionato della squadra. Un appuntamento molto importante per delineare non solo il progetto riguardante la preparazione al prossimo campionato degli azzurri, ma anche per parlare del futuro di Luciano Spalletti – la cui presenza non è prevista – e non solo. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.

