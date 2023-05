Il Mattino – Accordo tra ADL e Manfredi, ecco come sarà il “nuovo” Maradona

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sui lavori che saranno effettuati allo stadio Maradona. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi hanno trovato un accordo per ammodernare l’impianto di Fuorigrotta. Secondo il quotidiano di Napoli, ci sono buone speranze per Euro 2032. “Per questo motivo si lavora anche sullo stadio Maradona – si legge tra le colonne de Il Mattino – . Ma Manfredi e De Laurentiis interverranno a prescindere e si pensa ad uno stadio aperto 7 giorni su 7 moderno e con spazi interni dove allocare altri attrattori come il museo del calcio Napoli, punti ristoro, e tutto il mondo dell’entertainment. Trovato l’accordo tra il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis per quelli che saranno i nuovi lavori per la trasformazione dello Stadio Maradona: eliminazione della pista di atletica per conformare, sarà uno stadio solo per gare di calcio e con gli spalti avvicinati al terreno di gioco per allargare la capienza”.