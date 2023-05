Gazzetta – Presentazione ritiro, De Laurentiis vuole rassicurare l’ambiente: la presenza di Spalletti sarà un indizio

Sono tante le voci che girano intorno all’ambiente Napoli. Si parla di addii prematuri, come quello di Kim. Ma è la possibile partenza di Spalletti e Giuntoli che mette in apprensione tutto l’ambiente azzurro. Ancora nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo di Spalletti e Giuntoli sembra essere già a Torino, sponda Juve. “Il presidente ci sarà – spiega la Gazzetta dello Sport – non è stato annunciato l’allenatore e anche questo potrà essere un segnale, se in effetti Spalletti non dovesse esserci. Di sicuro a due settimane dalla conquista di un favoloso scudetto, il produttore cinematografico vorrà rassicurare l’ambiente”.