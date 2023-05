Gazzetta – Le ultime sulle condizioni di Mario Rui: possibile convocazione con l’Inter?

Mario Rui vuole esserci per la sfida casalinga con l’Inter. L’infortunio riportato durante la sfida dei quarti di Champions League lo tiene già da tempo ai box. Pare che la stagione sia finita per lui, l’infrazione della testa del perone non è una cosa da prendere alla leggera. Eppure, secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il portoghese sarebbe in ripresa e avrebbe ripreso a lavorare. Ieri, infatti, ha svolto lavoro differenziato. L’esterno sinistro, scrive la rosea, ci tiene a recuperare già domenica per poter concludere il campionato che l’ha visto protagonista.