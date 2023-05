Gazzetta – Insigne, l’avventura canadese più difficile del previsto: il motivo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sull’avventura oltreoceano di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. L’ex azzurro, dopo aver indossato la fascia di capitano del Napoli, ha deciso di proseguire la sua carriera in Canada, ma i suoi ultimi mesi sembrano non essere al top. Il quotidiano scrive:

“Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi sono rimasti a bocca asciutta, idoli di un pubblico che ora li contesta perché ultimi nella Mls americana. Il gol dell’ex Napoli non ha evitato la sconfitta per 1-2 ai quarti della Coppa canadese disputati mercoledì. Sono passati un paio di giorni e il Montreal ha vinto 2-0 anche il derby di campionato, giocato domenica. La sostituzione in contemporanea di Insigne e Bernardeschi, a dieci minuti dalla fine dopo l’ennesima prestazione opaca, è la fotografia di un’avventura oltre oceano non ancora decollata”