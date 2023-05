Gazzetta – Incontro ADL-Giuntoli: i dettagli

il presidente Aurelio De Laurentiis progetta già da ora il Napoli del futuro. Per farlo, ha bisogno di un direttore sportivo. Cristiano Giuntoli ha già espresso la volontà di rescindere consensualmente il contratto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la settimana prossima è in programma un incontro fra il presidente e il direttore sportivo promesso sposo della Juve. Anche in questo caso, fra clausole e penali, non bisogna dare tutto per scontato. Giuntoli è legato al Napoli da un contratto in scadenza nel giugno 2024. L’obiettivo è concludere una collaborazione durata otto anni senza stracci o strappi, conclude la rosea.