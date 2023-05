Gazzetta – De Laurentiis blocca la produzione di bottiglie Coca-Cola col volto di Kvaratskhelia

Da quando Kvaratskhelia ha esordito in Serie A con la casacca azzurra, è diventato l’idolo indiscusso di due popoli: napoletani e georgiani. L’imminente inizio dell’Europeo Under 21, sull’onda della vittoria dello scudetto, è stato celebrato dal noto marchio Coca-Cola con la produzione di bottiglie con il volto del 22enne nato a Tbilisi. Il prodotto è stato venduto solo in Georgia, ma ha già fatto il giro del mondo. Tempestiva la reazione del Napoli, con ADL che ne ha bloccato la produzione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti: “In vista del prossimo Europeo Under 21 la Coca-Cola ha prodotto in Georgia le proprie bottiglie con nell’etichetta l’immagine di giocatori locali più famosi e ovviamente quelle con l’idolo Khvichia Kvaratskhelia sono andate subito a ruba. Perché è indiscutibilmente la stella del calcio di questo paese e non solo”. La rosea ha spiegato che: “Il Napoli, per scelta ormai quasi ventennale, nei propri contratti si riserva il 100% dei diritti di immagine dei propri tesserati”.