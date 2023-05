Fedele: “ADL-Spalletti, mancanza di rispetto per Luciano”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi della situazione tra Spalletti e De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa a riguardo:

“La mia teoria è che andare via da vincenti è sempre la cosa giusta. Vedi cosa è successo al Milan, lo scorso anno santificati, quest’anno tutti brocchi. La cosa che ha fatto scalpore è quella di ricevere una fredda PEC senza un avviso preliminare. E’ quasi una mancanza di rispetto. Tutti abbiamo un certo tipo di carattere, ma se oggi il Napoli vale così tanto è merito di Spalletti. Alla fine ha dei meriti e forse voleva una considerazione più grande. Avevo intuito e saputo in realtà che questa cena non era andata molto bene tra ADL e Spalletti e oggi se fosse stata una fumata bianca lo si sarebbe detto. La PEC è il risultato di un rapporto logorato? Hanno due caratteri particolari, sono come una coppia che ha rapporti per i figli”.