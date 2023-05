CorrSera – Napoli, Futuro di Spalletti in bilico? La situazione

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sul futuro di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. Il quotidiano prova a ricostruire gli ultimi avvenimenti e le vicende intercorsa tra le parti:

“L’allenatore del Napoli gli ha lanciato l’assist: «Deve dirlo la società se resto oppure no». Eppure i due s’erano visti a cena per trovare l’accordo, ma qualcosa ancora non torna. Entrambi abili a mostrarsi davanti alle telecamere come una coppia che riparte con il sorriso, poi però né l’uno né l’altro hanno ufficializzato il matrimonio. Il contratto esiste e quindi non ci sarebbe discussione. Ma ci sono leggi non scritte che, anche nel calcio, possono avere un valore maggiore. Perché Spalletti tentenna e rimbalza alla società? E perché De Laurentiis ancora non risponde? Cosa è che non mette d’accordo i due? Tante, troppe domande, ma una questione irrisolta c’è, ed è formale e sostanziale”.