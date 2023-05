Chiellini sulla manovra stipendi: “Per noi era un gesto carino nei confronti del club”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della manovra stipendi, una delle grane giudiziarie in cui è coinvolta la società bianconera.

“Sono rimasto anche sorpreso da come siamo stati tirati in ballo da qualcuno e sorpreso che tanti avessero parlato di squalifiche o deferimenti per i giocatori. C’è un procedimento in corso, ho delle idee ma non credo che questa sia la sede adatta per parlarne. In futuro sarà un piacere farlo, perché da parte di noi giocatori in questa manovra c’era solo un bel gesto, positivo, nei confronti della società, di un datore di lavoro e di altri che così hanno potuto mantenere il loro stipendio. Eravamo tutti tranquilli e per questo sorpresi di essere tirati in causa, soprattutto nel parlare di eventuali deferimenti o squalifiche per i calciatori”.