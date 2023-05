Chiariello: “Il rammarico del Napoli in Champions è che un rigore ha cambiato la vita”

Queste sono le parole di Umberto Chiariello: “Mattanza’ è il termine che mi è venuto in mente ieri mentre guardavo Manchester City-Real Madrid. È stata una ‘mattanza’, poi ho pensato che il Real Madrid fa parte della Spagna, è la capitale, è il Paese della tauromachia, la Corrida è un simbolo, il toro è un simbolo. Ieri è stata una Corrida, il toro spagnolo è stato ‘matato’. Il Real Madrid non ha toccato terra, ho visto giocatori come Modric, Benzema, Kroos non toccare palla, con Courtois che ha fatto ben 3 parate prodigiose. A questo punto, si dirà: che chance ha l’Inter? Pochissime, ok. Ma anche il Chelsea che non valeva un’unghia del City, lo battè e la coppa andò al Chelsea e non al City che era tanto più forte. Potremmo scavare molto nel passato per trovare casi simili. Ci sono casi in cui Davide batte Golia, ma questo City è ingiocabile e fosse arrivato il Napoli, diremmo le stesse cose. Eppure, avrei voluto tanto correre il rischio di prendere un’imbarcata, ma esserci a Istanbul. Però, c’è un però.“