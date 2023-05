CdS – ADL non accetta le dimissioni di Giuntoli: la situazione

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla delicata questione di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli. Sembrerebbe che Aurelio De Laurentiis non sia intenzionato a voler accettare le dimissioni del d.s. azzurro:

“La questione è nota: il ds flirta con la Juve ma ha anche un contratto con il Napoli fino al 2024, e DeLa non ha alcuna intenzione di liberarlo. Non accetta le dimissioni e per il momento alza barriere. Un muro alto contro il quale, fino a nuovo ordine, oltre all’architetto dello scudetto continuerà a sbattere anche il mercato azzurro. Teoricamente non è cambiato nulla, perché niente di ufficiale c’è, ma praticamente anche i sassi conoscono la storia: e giocoforza, con il direttore sportivo in bilico e l’allenatore pure non è mica possibile definire le strategie per il futuro. Da Torino, però, cominciano ad arrivare segnali non esattamente confortanti per Giuntoli: i giorni passano e tutti, ovviamente, hanno fretta di progettare con il proprio architetto”. Scrive il quotidiano.