CdM – Napoli-Samp, svelata la probabile data della partita: i dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando quale potrebbe essere la data nella quale si farà, la festa Scudetto del Napoli e la consegna della coppa Scudetto.

“Napoli-Sampdoria chiuderà la fantastica e trionfale stagione degli azzurri che dopo 33 anni hanno riportato lo Scudetto nel capoluogo partenopeo. La partita dovrebbe svolgersi domenica 4 giugno in orario pomeridiano per favorire la visione dell’evento in più parti del mondo”. Questo quanto confermato dal quotidiano.