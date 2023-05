CdM – ADL è arrivato un giorno prima a Napoli: la riunione a cui ha partecipato

Aurelio De Laurentiis è atteso oggi a Napoli per la conferenza stampa in programma alle 12:30. Il presidente del Napoli deve presentare il ritiro che si terrà a Dimaro-Folgarida presumibilmente dal 14 al 25 luglio. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis è arrivato un giorno prima a Napoli.

Il patron è stato impegnato nella riunione di ieri allo stadio Diego Armando Maradona. Tema principale: la festa scudetto. Il 4 giugno (o il 3, come richiesto dal Napoli per poter poi partire per il tour in Corea del Sud), infatti, è una data cruciale: l’ultima giornata del campionato non sarà semplicemente la sfida con la Sampdoria, ma verrà anche consegnata la Coppa a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro solleverà il trofeo al cielo e farà il giro di campo. Previsto anche uno show che resterà fra le mura del Maradona.