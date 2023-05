Caso: “Napoli-Inter? Sarà un match tra le migliori rose di A”

Mimmo Caso, ex calciatore di Napoli e Inter, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, per parlare del match Napoli-Inter. Ecco cosa ne pensa:

“Credo che sia una partita di cartello in cui si sfidano le migliori rose di questo campionato. Le due formazioni migliori del nostro calcio in grado di coronare il sogno del tricolore e di una finale europea. Chiaramente, è una sfida che avrà molto più da dire per i nerazzurri, ancora in lotta per una qualificazione Champions. Il Napoli si concede alla meritata e comprensibile rilassatezza dei festeggiamenti, lasciando che anche una gara tanto importante si possa giocare con minori tensioni”.