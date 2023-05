Brambati: “Se fossi in Spalletti me ne andrei, vi spiego”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare del Napoli e di Spalletti. Ecco cosa ne pensa:

“In un ambiente qualsiasi quando esci da vincente è sempre un bell’uscire. Se fossi in Spalletti, ho vinto lo Scudetto a Napoli che è qualcosa di magico, straordinario, me ne sarei andato. Anche soprattutto alla luce del rapporto che c’è col presidente. Il lavoro di Spalletti non è stato solo vincere lo Scudetto ma valorizzare il patrimonio tecnico, che i tifosi devono guardare con attenzione. Il rapporto tra i due si è rovinato dopo una litigata lo scorso anno in ritiro”.