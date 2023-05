Serie A su Rai o Mediaset? Ipotesi possibile

«Una giornata epocale» secondo Lorenzo Casini. I presidenti di serie A hanno votato all’unanimità la modifica dello statuto per la vendita collettiva dei diritti d’archivio e, soprattutto, il bando per i diritti tv a partire dal 2024. Per la prima volta i contratti di vendita potranno superare la durata di 3 anni. L’ad Luigi De Siervo ha illustrato gli 8 pacchetti (durata 3, 4, o 5 anni) con esclusive, co-esclusive e partite in chiaro. «Possono concorrere anche Rai, Mediaset e Discovery. Il chiaro non è più un tabù» ha spiegato. Se nell’attuale ciclo il minimo garantito richiesto ai broadcaster era di 1,15 miliardi l’anno (973 milioni è stata la cifra in realtà incassata), per il futuro i club chiedono almeno un 1,2 miliardi. Cifra destinata ad aumentare del 10% (accordo di 4 anni) e del 20% (5 anni).

Fonte: Corriere della Sera