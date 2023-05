Ordine: “Ecco in cosa deve migliorare Spalletti, è il suo limite”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Franco Ordine, giornalista vicino al Milan, per parlare del futuro prossimo del Napoli.

Ecco le sue parole: “Napoli-Inter? Credo proprio che il Napoli farà una partita seria, a dispetto di quella di Monza. Nessuno si diverte a prendere schiaffi in faccia, ma c’è da accompagnare Osimhen a vincere la sfida da capocannoniere. Ciclo Napoli? Fin quando sarà guidato da De Laurentiis avrà futuro”.

Poi Ordine ha continuato: “Ha raggiunto uno scudetto senza stravolgere i conti e ciò significa che l’area tecnica e l’allenatore hanno lavorato benissimo, ma soprattutto anche i tifosi hanno capito che c’è la possibilità di fare calcio in maniera costruttiva. Questo tipo di metodologia, può essere contagiosa e il calcio italiano si solleva. Spalletti? Non è mai stato sotto questa soglia. Ha un solo grande limite: quando le cose gli vanno un po’ storte sbrocca. In questo deve migliorare”.