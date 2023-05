Montella: “Felice che il Napoli abbia vinto. Spalletti? Un esperto”

Vincenzo Montella ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW nel corso delle quali si è soffermato sul Napoli di Spalletti.

Queste le parole dell’allenatore: “Sono felice per il Napoli. L’unica raccomandazione, vista la mia esperienza, è che prima che inizi il nuovo campionato di dimenticare quello passato perché a Roma iniziati i festeggiamenti continuarono ancora fino all’inizio dell’anno successivo e alla fine l’abbiamo un pò pagata. Sono felicissimo che il Napoli abbia vinto, che la città abbia vinto e sono felice per Spalletti, perché è un allenatore ormai espertissimo. Era un peccato, data la sua bravura, se non avesse mai vinto un campionato in Italia. Lo ha vinto a Napoli ed è come se ne avesse vinti dieci. Gli faccio i complimenti”.