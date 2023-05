Maglia Napoli 2023/24: spuntano i primi leak. Addio Lete? Ecco lo sponsor al centro

Napoli ed EA7 preparano la maglia da gioco per la stagione 2023/24, la prima con lo scudetto cucito dopo decenni. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Sport del Sud, sulla maglietta sarà assente un dettaglio tanto storico quanto contestato: la scritta “Lete“. L’accordo con l’azienda Acqua Lete, nato nel 2005, è sempre stato criticato dai tifosi azzurri per il colore rosso della grande scritta al centro della maglietta. Dalla prossima stagione la scritta potrebbe scomparire e a sostituirla ci sarà “MSC” in bianco, che si sposterà dal basso al centro.