Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato delle possibili date in cui si potrebbero svolgere i ritiri di Dimaro – per cui la presentazione avverrà nella giornata di domani – e di Castel di Sangro. Secondo quanto riportato, il primo dovrebbe svolgersi nelle date che vanno dal 14 al 24 luglio, mentre il secondo andrebbe in scena dal 29 al 14 agosto.