Inzaghi si gode la sua Inter: “Sono orgoglioso, ma ora testa al Napoli”

Dopo la vittoria in semifinale contro il Milan e il conseguente approdo in finale di Champions League, Simone Inzaghi vede la stagione della sua Inter svoltata. Infatti, nonostante le prestazioni deludenti in campionato, i nerazzurri hanno raggiunto la finale in ben due competizioni. Proprio di questo ha parlato l’allenatore dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Sono orgoglioso, la Finale è un traguardo ottenuto con merito, perché ricordo come a Plzen ci siamo giocati tanto, poi abbiamo vinto a Barcellona, quindi il Porto, il Benfica e il Milan, tutti giorni intensi. Vincere 2-0 l’andata, in mezzo il Sassuolo e dopo due giorni e mezzo il ritorno col Milan… I ragazzi si sono superati, complimenti a loro”. “Se preferiamo affrontare City o Real Madrid in Finale? Qualunque capiterà sarà una grandissima squadra. Guarderò la partita, è aperta e anche all’andata il Real e il City si sono alternati al comando. Ho dato un giorno di riposo ai giocatori, era dal 1° aprile che non lo avevano. Da giovedì prepareremo la trasferta di Napoli per cercare di fare risultato. Il voto per adesso è molto positivo per il cammino fatto. Poi si può migliorare, abbiamo due finali da giocare”.