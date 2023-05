Che venga creata una nuova medaglia celebrativa per lo scudetto? La Ssc Napoli, con una storia condivisa attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato un’immagine in cui si possono osservare le due medaglie create in occasione dei due scudetti vinti negli anni 1987 e 1990, con l’aggiunta del logo della Zecca dello Stato. Tra queste, è svelata una teca in cui sarebbe contenuta la medaglia dello scudetto 2022-23.