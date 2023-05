Cm.it – Spalletti non vuole dimettersi, ma spuntano dei problemi sulla permanenza. Anche un’italiana su di lui

Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli è un punto interrogativo, ma il tecnico non avrebbe intenzione di dimettersi. Alcune parole potrebbero essere attese nella giornata di domani, in cui il presidente Aurelio De Laurentiis presenterà il ritiro di Dimaro, evento al quale il tecnico non sarà presente. Nonostante l’intenzione di dimettersi non ci sia, delle difficoltà sulla permanenza del tecnico sono emerse, tra cui i dubbi su se c’è la possibilità di fare qualcosa in più con questo gruppo e la durata pluriennale del contratto. I contatti con il presidente a riguardo sono continui. Altre componenti sono quella economica e logistica, visto che il tecnico spesso alloggia a Castel Volturno. Tra le possibili nuove destinazioni, ci sono il Tottenham, il Psg, e sta prendendo corpo l’ipotesi Milan. Non è un segreto che alla dirigenza rossonera piaccia l’allenatore di Certaldo. Tutti questi scenari sono aperti, salvo un possibile coup de théatre di Aurelio De Laurentiis. A riportare è Calciomercato.it.