CdS – ADL dà priorità a Spalletti. In caso di divorzio, quattro i nomi in lista

Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare: proseguire con Luciano Spalletti. Non a caso ha esercitato la clausola unilaterale per trattenere il tecnico toscano sulla panchina del Napoli.

Nonostante ciò, l’allenatore non ha ancora preso una decisione definitiva a riguardo e quindi bisognerà attendere un altro incontro tra le parti per raggiungere l’accordo. Nel frattempo, la società non resta ferma ad aspettare e pensa già a un’alternativa se Spalletti dovesse decidere di andar via.

Quattro sono i profili d’interesse: Conte, Gasperini, Italiano e Galtier.