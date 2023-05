Carratelli: “Spalletti va confermato. Giuntoli alla Juve? Dispiace, ma lo posso capirlo”

A Radio KissKiss Napoli, durante Radio Goal, ha parlato il giornalista Mimmo Carratelli.

Di seguito le sue parole: “Mister Luciano Spalletti via dopo aver vinto lo storico scudetto a Napoli? Cambiare con un allenatore che non conosce i giocatori sarebbe sbagliato, quasi un salto nel buio. La guida tecnica dovrebbe essere confermata per almeno altre due stagioni”.

Infine Carratelli ha concluso: “Il futuro di Cristiano Giuntoli? Per quanto riguarda lui, posso capirlo, otto anni sono parecchi e ha fatto davvero benissimo. Potrebbe fare ancora molto, ma se vuole andare altrove è giusto che il presidente Aurelio De Laurentiis lo premi. Sinceramente dispiace che vada proprio alla Juventus, ma ora vedrà tutto in bianco e nero mentre qui è tutto a colori”.