Cagni: “Coppia perfetta per il Napoli ADL-Spalletti”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di calciomercato. Ecco cosa ne pensa:

“Secondo me la coppia Spalletti-De Laurentiis funziona e dovrebbe rimanere così e io lascerei anche Giuntoli. Spalletti è stato determinante come il presidente. Certo De Laurentiis a volte può essere non simpatico, delle volte dice delle cose che non fanno piacere ma se penso a quanto ha fatto per il Napoli e a quello che sta facendo per il Bari è un dirigente che fa bene al calcio italiano. Io non guardo i dati con troppa attenzione. Perché io ho vinto il campionato col Piacenza a 5 partite dalla fine. Fino a quel momento io avevo perso due partite, nelle ultime 5, invece, ne ho perse 4. Purtroppo non puoi fare diversamente perché non ce la fai, perché arrivi ad un traguardo importantissimo con la mente ed il corpo sempre sotto pressione. Motivo per cui il Napoli non è rimasto nelle coppe. Quindi nel finale non puoi pretendere che questa squadra vada alla stessa intensità e ritmi alti dell’inizio. Considerando anche che in questa città tu diventi Dio raggiungendo questi risultati”.