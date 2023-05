Bucciantini: “Lo Scudetto del Napoli porta felicità ovunque”

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e della festa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Un marchio, come quello del Napoli, lo diffondi con la vittoria e questa vittoria è tanto più potente quanto più imprimi uno stile, una bellezza, una forza mediatica. L’investimento negli anni a venire sul marchio Napoli lo darà anche il come hai vinto lo Scudetto. Lo Scudetto del Napoli ha prodotto felicità anche al di là di Napoli e fra qualche anno si capirà quant’è importante perché oggi tanta gente guarda il Napoli. La Juventus aveva monopolizzato il sogno Scudetto dei bambini, ora non lo è più”.