Brutto gesto di alcuni tifosi dell’Inter: bruciano la maglia di Leao al grido di “Sta bruciando Leao”

Brutto gesto di alcuni tifosi interisti nel corso dei festeggiamenti per l’approdo in finale di Champions League. Al termine del derby di Champions che ha visto l’Inter trionfare sul Milan e così giungere in finale del torneo, si è scatenata la festa tra i tifosi delle Beneamata. Non tutti gli scenari però si sono sviluppati nel migliore dei modi. Alcuni supporters infatti, hanno bruciato la maglia di Rafael Leao al grido del coro “Sta bruciando Leao”. Un’immagine per niente bella e che non rispecchia i valori dello sport.