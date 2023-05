Vieri: “Bisogna confermare Spalletti e Giuntoli, il Napoli ha fatto il miglior calcio d’Europa. Kvara è il Best degli anni 2020”

Cristian Vieri, in un’intervista a Il Mattino di Napoli, ha parlato dell’ammirabile stagione del Napoli di Spalletti. Queste le sue dichiarazioni:

In questa stagione avete subito glorificato il lavoro di Spalletti.

“Sono anche amico di Luciano ed è facile parlare bene di lui. Lo aspetto alla Bobo Tv, quando vuole. Lo ascolteranno tutti. Il Napoli ha fatto il miglior calcio d’Europa e ha vinto lo scudetto strameritando, facendo un calcio incredibile. Hanno dato spettacolo e hanno stravinto. Certo, l’eliminazione dalla Champions è stata un peccato, ma alla fine nonostante questo alla stagione del Napoli darei come voto un netto 10. In alcune partite sono stati perfetti. Hanno fatto 10 mesi incredibili, il tutto dopo che a luglio è stata smantellata la squadra con l’addio di giocatori importanti e di personalità”.

La rivelazione di questa squadra?

“Kvara più di tutti: è il Best degli anni 2020, nessuno si aspettava un giocatore così determinante per gol, assist e giocate. E con lui mi ha stupito anche Kim”.

Cosa bisogna fare per puntare ancora più in alto?

“Devi confermare i due capi: Spalletti e Giuntoli. Per lottare ancora per lo scudetto o vincere la Champions devi tenere tutti i giocatori chiave. Non è che ogni anno puoi vendere tutti i più forti e rivincere ancora. E poi devi prendere qualche giovane interessante. Ma l’ossatura deve rimanere”.