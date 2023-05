Venerato: “Sostituti Kim e Osimhen? Ecco i nomi di chi ha stuzzicato l’interesse del Napoli”

Il giornalista Ciro Venerato ha rivelato i nomi dei possibili succedanei di Osimhen e Kim, a “1 Football Club”. Queste le dichiarazioni del giornalista: “Mavropanos dello Stoccarda è un nome che piace molto allo scout, così come Scalvini. Non mi risultano, invece, affondi su Danso. Per quanto riguarda il nigeriano va considerato l’interesse del Napoli per David, migliore soluzione per rapporto qualità-prezzo-età. Anche En-Nesyri del Siviglia è un profilo che piace ai partenopei, così come Hojlund che, tuttavia, resta una strada difficilmente percorribile”.