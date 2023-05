Venerato: “Scalvini al Napoli? In caso di cessione di Kim, le soluzioni non si fermano a Scalvini, si valuteranno profili differenti”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “1 Football Club”.

In caso di cessione di Kim, Scalvini può essere una soluzione?

“Scalvini è un nome che piace in quanto italiano e giovane di prospettiva. Va compreso il quadro economico della trattativa, con l’Atalanta che chiede cifre importanti per la cessione del proprio talento. Una mancata qualificazione in Champions potrebbe costituire un assist per le ambizioni di mercato partenopee. Tuttavia, le soluzioni non si fermano certo a Scalvini. Si valuteranno profili differenti dopo l’addio del coreano.

La società aveva tentato una proposta di adeguamento intorno ai tre milioni, ma la concorrenza con le proposte straniere non è stata favorevole al club campano. Il calciatore, nei colloqui di un mese fa, aveva lasciato intendere la volontà di una scelta di vita, salvo poi proiettarsi verso un’avventura nella Manchester red. Il Napoli vedrà riconoscersi la cifra di sessanta milioni, potendo vantare una plusvalenza di quaranta milioni sul difensore. L’addio di Koulibaly dimostra l’affidabilità del Napoli nel sostituire i propri talenti”.