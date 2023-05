Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha rivelato le date ufficiali della tourneè in Corea del Sud del Napoli. Gli azzurri partiranno per l’oriente il 6 giugno, due giorni dopo la fine del campionato e faranno rientro in Italia l’11, in modo tale che i calciatori convocati in Nazionale possano rispondere alla chiamata della propria Federazione. Dopo ci sarà il rompete le righe ed appuntamento per la prossima stagione.