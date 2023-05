Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso del programma Un Calcio alla Radio: “Petagna ha indirizzato benissimo la palla nell’angolino come fosse un rigore in movimento. L’errore iniziale però è di Gollini, la sua respinta sul primo tiro è stata troppo centrale. E’ verò che non è un fenomeno ma quando vede la porta la piazza sempre molto bene”.