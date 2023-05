Pres. Napoli Futsal, Serafino: “Ci sono due regole nel Futsal che ADL apprezza molto”

Serafino Perugino, Presidente del Napoli Futsal, ha rilasciato un’intervista alle pagine del Corriere dello Sport: “ADL ha invitato me e la mia famiglia nella sede della Filmauro, invito che abbiamo accolto con molto piacere. Il Presidente vede nel Futsal alcuni elementi innovativi per il mondo del calcio. Ad esempio il tempo effettivo e la possibilità di sostituire un giocatore espulso dopo due minuti per giocare sempre alla pari. Un modo per valorizzare ancor di più lo spettacolo di un evento sportivo”.